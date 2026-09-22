Mahendragarh-Narnaul News: आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से भड़के ग्रामीण, दिया धरना

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ग्रामीणों ने कहा कि आरोपियों की गिरफ्तारी न होने तक धरना जारी रहेगा। सूचना मिलने पर सदर थाना प्रभारी चंद्रपाल सिंह मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से बातचीत की। उन्होंने दो दिन के भीतर आरोपियों की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया।गांव हाट निवासी अधिवक्ता प्रवीण बूरा की शिकायत पर सदर सफीदों थाना पुलिस ने बिजली निगम के एसडीओ प्रभात, जेई रतनलाल, जेई राजेंद्र, ऑपरेटर मनीष समेत पांच कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।शिकायत में अधिवक्ता प्रवीण बूरा ने बताया कि 16 सितंबर की रात करीब साढ़े 10 बजे उनके घर की बिजली ट्रांसफार्मर से कम-ज्यादा होने के कारण खराब हो गई थी। इसी संबंध में वह गांव स्थित 33 केवी पावर हाउस में शिकायत दर्ज करवाने पहुंचे थे।उन्होंने कर्मचारियों से शिकायत दर्ज करने के लिए रजिस्टर मांगा। आरोप है कि इसी दौरान लाइनमैन रवि और ऑपरेटर मनीष ने कहा कि उन्होंने जेई और एसडीओ के खिलाफ आरटीआई और सीएम विंडो लगा रखी हैं।प्रवीण बूरा का आरोप है कि इसके बाद बिजली निगम के कर्मचारियों ने उन्हें बंधक बनाकर लाठी-डंडों से मारपीट की। उनके सिर और दोनों हाथों पर डंडे बरसाए। मारपीट में घायल होने के बाद प्रवीण बूरा को सफीदों के नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां से चिकित्सकों ने उन्हें मेडिकल कॉलेज खानपुर रेफर कर दिया।