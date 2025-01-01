Mahendragarh-Narnaul News: सड़क पर खड़े वाहन बने जाम की वजह, 35 फीट की सड़क 20 में सिमटी

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महावीर चौक के आसपास स्थायी पार्किंग नहीं है। जिले के गांवों के साथ राजस्थान से भी बड़ी संख्या में लोग खरीदारी और अन्य कामों के लिए यहां पहुंचते हैं। हरियाली तीज से दिवाली तक त्योहारी सीजन में वाहनों का दबाव बढ़ जाता है।पार्किंग की सुविधा नहीं होने के कारण लोग सड़क किनारे वाहन खड़े कर देते हैं, जिससे यातायात प्रभावित होता है। दुकानदारों ने इस दौरान अस्थायी पार्किंग की मांग की है।दिवाली के दौरान महावीर चौक पर भीड़ बढ़ने से ट्रैफिक लाइटों को बंद करना पड़ता है। यातायात पुलिस को मौके पर खड़े होकर वाहनों का संचालन करना पड़ता है। ट्रैफिक लाइट निर्धारित समय तक वाहनों को रोकती है, जिससे लंबा जाम लग जाता है।..................गत वर्ष त्योहारी सीजन में जाम के कारण व्यापार प्रभावित रहा। लोग जाम से बचने के लिए इस मार्ग पर आने और खरीदारी करने से कतराते हैं, जिससे दुकानदारों को आर्थिक नुकसान होता है।प्रशासन को त्योहारी सीजन में अस्थायी पार्किंग की व्यवस्था करनी चाहिए। महावीर चौक के पास आईटीआई का मैदान है, जहां वाहन खड़े करवाने से यातायात व्यवस्था बेहतर हो सकती है।वर्जन :महावीर चौक के पास कोर्ट परिसर की पार्किंग और सुभाष पार्क के पास सेक्टर की खाली जगह में वाहन खड़े किए जा सकते हैं। जरूरत पड़ने पर अन्य स्थानों पर भी अस्थायी पार्किंग बनाई जाएगी। सड़क किनारे वाहन खड़े करने वालों के चालान किए जाते हैं।