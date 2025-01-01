Mahendragarh-Narnaul News: सड़क पर खड़े वाहन बने जाम की वजह, 35 फीट की सड़क 20 में सिमटी
रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2026 01:10 AM IST
Updated Thu, 03 Sep 2026 01:10 AM IST
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नारनौल। शहर के सबसे व्यस्त महावीर चौक पर सड़क किनारे बेतरतीब खड़े वाहन जाम का कारण बन रहे हैं। करीब 35 फीट चौड़ी सड़क वाहनों के खड़े होने से 18 से 20 फीट तक सिमट जाती है। इससे राहगीरों के साथ दुकानदारों को भी परेशानी उठानी पड़ रही है।
महावीर चौक के आसपास स्थायी पार्किंग नहीं है। जिले के गांवों के साथ राजस्थान से भी बड़ी संख्या में लोग खरीदारी और अन्य कामों के लिए यहां पहुंचते हैं। हरियाली तीज से दिवाली तक त्योहारी सीजन में वाहनों का दबाव बढ़ जाता है।
पार्किंग की सुविधा नहीं होने के कारण लोग सड़क किनारे वाहन खड़े कर देते हैं, जिससे यातायात प्रभावित होता है। दुकानदारों ने इस दौरान अस्थायी पार्किंग की मांग की है।
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दिवाली के दौरान महावीर चौक पर भीड़ बढ़ने से ट्रैफिक लाइटों को बंद करना पड़ता है। यातायात पुलिस को मौके पर खड़े होकर वाहनों का संचालन करना पड़ता है। ट्रैफिक लाइट निर्धारित समय तक वाहनों को रोकती है, जिससे लंबा जाम लग जाता है।
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गत वर्ष त्योहारी सीजन में जाम के कारण व्यापार प्रभावित रहा। लोग जाम से बचने के लिए इस मार्ग पर आने और खरीदारी करने से कतराते हैं, जिससे दुकानदारों को आर्थिक नुकसान होता है।-दिनेश भारद्वाज, दुकानदार, महावीर चौक
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प्रशासन को त्योहारी सीजन में अस्थायी पार्किंग की व्यवस्था करनी चाहिए। महावीर चौक के पास आईटीआई का मैदान है, जहां वाहन खड़े करवाने से यातायात व्यवस्था बेहतर हो सकती है।-संजय मान, दुकानदार, महावीर चौक
वर्जन :
महावीर चौक के पास कोर्ट परिसर की पार्किंग और सुभाष पार्क के पास सेक्टर की खाली जगह में वाहन खड़े किए जा सकते हैं। जरूरत पड़ने पर अन्य स्थानों पर भी अस्थायी पार्किंग बनाई जाएगी। सड़क किनारे वाहन खड़े करने वालों के चालान किए जाते हैं।-भगत सिंह, यातायात प्रबंधक, नारनौल।
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महावीर चौक के आसपास स्थायी पार्किंग नहीं है। जिले के गांवों के साथ राजस्थान से भी बड़ी संख्या में लोग खरीदारी और अन्य कामों के लिए यहां पहुंचते हैं। हरियाली तीज से दिवाली तक त्योहारी सीजन में वाहनों का दबाव बढ़ जाता है।
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पार्किंग की सुविधा नहीं होने के कारण लोग सड़क किनारे वाहन खड़े कर देते हैं, जिससे यातायात प्रभावित होता है। दुकानदारों ने इस दौरान अस्थायी पार्किंग की मांग की है।
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दिवाली के दौरान महावीर चौक पर भीड़ बढ़ने से ट्रैफिक लाइटों को बंद करना पड़ता है। यातायात पुलिस को मौके पर खड़े होकर वाहनों का संचालन करना पड़ता है। ट्रैफिक लाइट निर्धारित समय तक वाहनों को रोकती है, जिससे लंबा जाम लग जाता है।
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गत वर्ष त्योहारी सीजन में जाम के कारण व्यापार प्रभावित रहा। लोग जाम से बचने के लिए इस मार्ग पर आने और खरीदारी करने से कतराते हैं, जिससे दुकानदारों को आर्थिक नुकसान होता है।-दिनेश भारद्वाज, दुकानदार, महावीर चौक
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प्रशासन को त्योहारी सीजन में अस्थायी पार्किंग की व्यवस्था करनी चाहिए। महावीर चौक के पास आईटीआई का मैदान है, जहां वाहन खड़े करवाने से यातायात व्यवस्था बेहतर हो सकती है।-संजय मान, दुकानदार, महावीर चौक
वर्जन :
महावीर चौक के पास कोर्ट परिसर की पार्किंग और सुभाष पार्क के पास सेक्टर की खाली जगह में वाहन खड़े किए जा सकते हैं। जरूरत पड़ने पर अन्य स्थानों पर भी अस्थायी पार्किंग बनाई जाएगी। सड़क किनारे वाहन खड़े करने वालों के चालान किए जाते हैं।-भगत सिंह, यातायात प्रबंधक, नारनौल।