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प्रतियोगिता में विभिन्न राज्यों के प्रतिभागियों ने अपने क्षेत्र के पारंपरिक व्यंजनों को आकर्षक अंदाज में प्रस्तुत किया। निर्णायक मंडल ने व्यंजनों की प्रामाणिकता, स्वच्छता, प्रस्तुति, सजावट और स्वाद सहित पांच मानदंडों के आधार पर मूल्यांकन किया। प्रो. नीलम सांगवान, प्रो. अशोक शर्मा और प्रो. तनु गोयल ने निर्णायक की भूमिका निभाई। वहीं, पेंटिंग प्रतियोगिता में रिद्धिराज ने प्रथम, रोनी चौहान ने द्वितीय और प्रिया कुमारी ने तृतीय स्थान प्राप्त किया।कुलपति प्रो. टंकेश्वर कुमार ने कहा कि भारत की वास्तविक पहचान उसकी सांस्कृतिक विविधता और समृद्ध परंपराओं में निहित है। विभिन्न राज्यों के पारंपरिक व्यंजन वहां की भौगोलिक परिस्थितियों, स्थानीय संसाधनों और जीवनशैली के साथ पीढ़ियों से संचित ज्ञान और अनुभव को दर्शाते हैं।दोहान-2026 जैसे आयोजन विद्यार्थियों को देश की विविध खानपान परंपराओं से परिचित कराने के साथ एक-दूसरे की संस्कृति और विरासत के प्रति सम्मान की भावना भी विकसित करते हैं। ऐसे कार्यक्रम राष्ट्रीय एकता, सांस्कृतिक समरसता और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।महोत्सव के दौरान आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में समकुलपति प्रो. पवन कुमार शर्मा भी उपस्थित रहे। यह आयोजन विश्वविद्यालय के विद्यार्थी कल्याण अधिष्ठाता कार्यालय (डीएसडब्ल्यू), पर्यटन एवं होटल प्रबंधन विभाग और विद्यार्थी परिषद के संयुक्त तत्वावधान में किया गया। सभी को प्रोत्साहित किया।