Mahendragarh-Narnaul News: लक्ष्मण को शक्ति बाण लगते ही व्याकुल हुए श्रीराम, संजीवनी से लौटी चेतना

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मंचन में दिखाया गया कि मेघनाद लक्ष्मण को पराजित करने में असफल रहने पर उन पर शक्ति बाण चला देता है। बाण लगते ही लक्ष्मण मूर्छित होकर गिर पड़ते हैं। भाई की हालत देखकर श्रीराम व्याकुल हो उठते हैं। इसके बाद सुषेण वैद्य के परामर्श पर हनुमान संजीवनी बूटी लेने जाते हैं। संजीवनी लेकर लौटने और उसके प्रभाव से लक्ष्मण के होश में आने पर दर्शकों ने तालियां बजाकर कलाकारों का उत्साह बढ़ाया।इससे पहले सुलोचना महल की लीला में पति मेघनाद की विजय और लंबी आयु की कामना करती सुलोचना के भावपूर्ण संवादों ने दर्शकों को भावुक कर दिया। पूरे मंचन के दौरान दर्शक रामलीला के प्रसंगों से जुड़े रहे।