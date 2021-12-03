Mahendragarh-Narnaul News: अधिकारियों के कार्यालय में नहीं मिलने पर कर्मचारियों ने जताया रोष

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कर्मचारियों ने सबसे पहले सिटी उपमंडल कार्यालय में एक घंटे तक निगम प्रबंधन और एसडीओ के खिलाफ नारेबाजी की। इसके बाद वे अपनी मांगों को लेकर कार्यकारी अभियंता से मिलने पहुंचे लेकिन वहां भी कोई अधिकारी नहीं मिला। इससे कर्मचारियों में रोष बढ़ गया।जिला सचिव चिंतामणी गुप्ता ने कहा कि कर्मचारी पिछले पांच दिनों से शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगें उठा रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। एसडीओ और कार्यकारी अभियंता कार्यालय में अधिकारियों के नहीं मिलने से कर्मचारियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की मुख्य मांगों में टीएनपी किट और सुरक्षा उपकरण उपलब्ध करवाना तथा तकनीकी कर्मचारियों को फील्ड में तैनात करना शामिल है। उन्होंने बताया कि लंबित मांगों को लेकर 21 अक्टूबर को भी कार्यकारी अभियंता कार्यालय में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा।इस दौरान भारतीय मजदूर संघ के प्रधान आशीष गौरा, अशोक सैनी, सूरज कौशिक, कर्मवीर जाखड़, रामअवतार यादव, आनंद लाठा, रोशन लाल और प्रवीण सहित अनेक कर्मचारी मौजूद रहे।