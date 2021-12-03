फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Mahendragarh/Narnaul News ›   Inform the police before leaving your home locked and going out.

Mahendragarh-Narnaul News: घर बंद कर बाहर जाने से पहले पुलिस को दें सूचना

Tue, 20 Oct 2026 12:06 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 12:06 AM IST
विज्ञापन
Inform the police before leaving your home locked and going out.
नारनौल। त्योहारों एवं शादियों के सीजन में घर बंद करके बाहर जाने वाले जिलावासियों से पुलिस ने संबंधित थाना या चौकी को सूचना देने की अपील की है। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि कई परिवार पारिवारिक समारोहों में शामिल होने के लिए कई दिनों तक घर से बाहर रहते हैं। ऐसे में बंद मकानों को चोर निशाना बना सकते हैं। पूर्व सूचना मिलने पर पुलिस संबंधित क्षेत्रों में गश्त और निगरानी बढ़ा सकेगी। नागरिक सुरक्षा शाखा प्रभारी, नारनौल के मोबाइल नंबर 70566 06138 या पुलिस कंट्रोल रूम के नंबर 70566 06002 पर भी सूचना दे सकते हैं। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed