Mahendragarh-Narnaul News: घर बंद कर बाहर जाने से पहले पुलिस को दें सूचना

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नारनौल। त्योहारों एवं शादियों के सीजन में घर बंद करके बाहर जाने वाले जिलावासियों से पुलिस ने संबंधित थाना या चौकी को सूचना देने की अपील की है। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि कई परिवार पारिवारिक समारोहों में शामिल होने के लिए कई दिनों तक घर से बाहर रहते हैं। ऐसे में बंद मकानों को चोर निशाना बना सकते हैं। पूर्व सूचना मिलने पर पुलिस संबंधित क्षेत्रों में गश्त और निगरानी बढ़ा सकेगी। नागरिक सुरक्षा शाखा प्रभारी, नारनौल के मोबाइल नंबर 70566 06138 या पुलिस कंट्रोल रूम के नंबर 70566 06002 पर भी सूचना दे सकते हैं। संवाद