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Mahendragarh-Narnaul News: मालड़ा पीएचसी में सर्वोत्तम माता बनीं मनीषा

Tue, 20 Oct 2026 12:09 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 12:09 AM IST
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Manisha named 'Best Mother' at Malda PHC
महेंद्रगढ़। क्षेत्र के गांव मालड़ा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से सर्वोत्तम माता पुरस्कार प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता के दौरान एएनएम कमला ने महिलाओं से मातृ स्वास्थ्य, टीकाकरण और पोषण से संबंधित प्रश्न पूछे। प्रश्नोत्तरी के आधार पर मालड़ा बास निवासी मनीषा प्रथम, लावन निवासी संगीता द्वितीय और सिसोठ निवासी गार्गी तृतीय रही। अनीता यादव ने कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं को नियमित रूप से संतुलित आहार लेने, स्वास्थ्य की जांच करवाने और बच्चों के टीकाकरण पर विशेष ध्यान देने के लिए जागरूक किया गया। इस अवसर पर कार्यकर्ता सुशीला, सावित्री, सुमन, शारदा, नगीना, पुष्पा और स्वीटी सहित अन्य महिलाएं मौजूद रही। संवाद
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