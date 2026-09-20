Mahendragarh-Narnaul News: जाहरवीर गोगाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण
रोहतक ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 11:52 PM IST
Updated Sun, 20 Sep 2026 11:52 PM IST
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कनीना। गांव तलवाना स्थित शिव गोरख धाम मंदिर में लोक देवता जाहरवीर गोगाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण व प्राण प्रतिष्ठा हुई। मुख्य अतिथि समाजसेवी एवं बसपा नेता अतरलाल रहे। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच विधि-विधान से प्राण प्रतिष्ठा कराई गई। अतरलाल ने पूजा-अर्चना कर क्षेत्र की सुख-समृद्धि की कामना की। उन्होंने कहा कि गोगाजी महाराज से सर्वधर्म समभाव, गोसेवा, परोपकार और अन्याय के खिलाफ खड़े होने की प्रेरणा मिलती है। कार्यक्रम में हवन, जागरण, भजन और भंडारे का आयोजन हुआ। संवाद
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