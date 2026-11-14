Mahendragarh-Narnaul News: इसरो की एक्सपोजर विजिट पर गए महेंद्रगढ़ के दो विद्यार्थी

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हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद (एचएसएसपीपी) और समग्र शिक्षा हरियाणा की ओर से 12 से 18 नवंबर तक हैदराबाद में सात दिवसीय भ्रमण आयोजित किया जा रहा है। इसमें प्रदेश के 46 विद्यार्थी शामिल हैं। इनमें 25 छात्राएं और 21 छात्र हैं।विद्यार्थियों को चंद्रयान, मंगलयान, गगनयान और आदित्य एल-1 जैसे अंतरिक्ष अभियानों की जानकारी भी दी जाएगी। इसके अलावा रॉकेट प्रक्षेपण, उपग्रह नियंत्रण और रिमोट सेंसिंग तकनीक के बारे में बताया जाएगा।विद्यार्थियों के साथ पांच अनुभवी रिसोर्स पर्सन भी गए हैं। इनमें महेंद्रगढ़ के जिला विज्ञान विशेषज्ञ रविंद्र कुमार और डॉ. योगेंद्र शामिल हैं। एचएसएसपीपी के एसपीडी स्वप्निल रविंद्र पाटिल ने कहा कि किताबी पढ़ाई के साथ व्यावहारिक जानकारी भी जरूरी है। इससे बच्चों में वैज्ञानिक सोच और नई चीजें सीखने की रुचि बढ़ेगी।