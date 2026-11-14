Mahendragarh-Narnaul News: विनोद सैनी केस में 7 दिन में आरोपी नहीं पकड़े गए तो निकलेगा काला मार्च

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शनिवार को पत्रकारों से बातचीत में प्रमोद तरेडिया और दीक्षित सैनी ने कहा कि वे जांच से संतुष्ट नहीं हैं। उनका कहना है कि जांच सही दिशा में नहीं चल रही। तरेडिया ने दावा किया कि उन्हें कुछ लोगों से जानकारी मिली है कि कुछ आला अधिकारी जांच को दूसरी दिशा में ले जाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जांच में लापरवाही हुई तो बर्दाश्त नहीं होगा और जरूरत पड़ने पर जांच अधिकारियों की भूमिका की जांच की मांग भी की जाएगी।उन्होंने कहा कि यह मामला पैसे के लेन-देन का नहीं है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार विनोद अपनी बेटियों को लेकर की गई कथित टिप्पणियों से आहत था। बेटियां विवाह योग्य हैं और इन बातों से वह मानसिक रूप से टूट गया था। उनका दावा है कि इसी कारण उसने यह कदम उठाया। तरेडिया ने शहरवासियों से काला मार्च में शामिल होने की अपील की।दोनों ने मुख्य मांग रखी कि सुसाइड नोट में नामजद तीनों आरोपियों पर निष्पक्ष जांच कर कानूनी कार्रवाई हो। उनका कहना है कि विनोद को न्याय मिलने तक संघर्ष जारी रहेगा।पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार ने बताया कि मामले की निष्पक्ष, गहन और साक्ष्य आधारित जांच की जा रही है। 23 अक्तूबर को विशेष जांच टीम बनाई गई थी। यह टीम अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र सैनी की निगरानी में काम कर रही है। इसमें डीएसपी मुख्यालय भारत भूषण, थाना शहर नारनौल प्रभारी, सीआईए प्रभारी, एसआई गुणपाल और साइबर सेल प्रभारी शामिल हैं। एसपी के अनुसार टीम नामजद आरोपियों की तलाश में संभावित ठिकानों पर कई बार दबिश दे चुकी है। मोबाइल नंबरों, डिजिटल संपर्कों और सोशल मीडिया गतिविधियों की तकनीकी जांच हो रही है। सामने आए वीडियो, लिखित सामग्री और अन्य साक्ष्यों के आधार पर भी सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है।