Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Mahendragarh/Narnaul News ›   Ateli Mandi receives a suction machine and two water tankers as a gift.

Mahendragarh-Narnaul News: अटेली मंडी को मिली सक्शन मशीन और दो पानी के टैंकरों की सौगात

Sat, 14 Nov 2026 08:44 PM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sat, 14 Nov 2026 08:44 PM IST
विज्ञापन
Ateli Mandi receives a suction machine and two water tankers as a gift.
फोटो 05 नपा में पहुंची नई सक्शन मशीन। संवाद
मंडी अटेली। शहर में सफाई व्यवस्था बेहतर बनाने और जलभराव की समस्या से निपटने के लिए नगर पालिका ने 30 लाख रुपये की लागत से एक सक्शन मशीन और दो पानी के टैंकर खरीदे हैं। इन उपकरणों से शहर को साफ-सुथरा रखने के साथ बरसात के मौसम में जलभराव से राहत मिलेगी। क्षेत्र में आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए मंत्री आरती राव की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं।
विज्ञापन

नगर पालिका की ओर से खरीदी गई सक्शन मशीन का उपयोग उन स्थानों पर किया जाएगा, जहां पानी की निकासी का उचित प्रबंध नहीं है। बरसात के दौरान नालों और सीवर के ओवरफ्लो होने से कई जगह पानी जमा हो जाता है। ऐसे स्थानों से मशीन की मदद से पानी निकाला जाएगा। इससे लोगों को जलभराव की परेशानी से राहत मिलने की उम्मीद है।
विज्ञापन

वहीं, दोनों पानी के टैंकरों का उपयोग सड़कों और बाजारों में पानी का छिड़काव करने के लिए किया जाएगा। इससे गर्मियों में धूल-मिट्टी उड़ने की समस्या कम होगी और सफाई व्यवस्था बेहतर बनेगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

क्षेत्रवासियों ने इस पहल का स्वागत करते हुए मंत्री आरती राव का आभार जताया। लोगों का कहना है कि इन सुविधाओं से अटेली मंडी में सफाई व्यवस्था को मजबूती मिलेगी और शहर का विकास होगा।

वर्जन:
शहरों की तर्ज पर सभी सुविधाएं नगर पालिका को उपलब्ध कराई जा रही हैं। आने वाले समय में क्षेत्रवासियों को और भी नई सुविधाएं दी जाएंगी।- प्रशांत पाराशर, सचिव, नगर पालिका, अटेली।

फोटो 05 नपा में पहुंची नई सक्शन मशीन। संवाद

फोटो 05 नपा में पहुंची नई सक्शन मशीन। संवाद

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed