Mahendragarh-Narnaul News: आईटीआई में दाखिले के लिए दो दिन बाकी, रविवार को भी खुलेगा संस्थान

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शनिवार को इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, ट्रैक्टर मैकेनिक, मशीनिस्ट और टीपीईएस समेत अन्य ट्रेडों में युवाओं ने प्रवेश लिया। संस्थान में अब कुछ ही सीटें खाली हैं। इन सीटों पर पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर दाखिला दिया जा रहा है। प्रवेश प्रक्रिया सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगी।संस्थान के अधिकारियों ने युवाओं से अपील की है कि वे दाखिले के लिए अपने सभी मूल दस्तावेज और उनकी फोटोकॉपी साथ लेकर आएं। ऑनलाइन फीस जमा कराने के बाद प्रवेश प्रक्रिया पूरी की जा सकेगी। वहीं, एससीवीटी ट्रेडों में दाखिले नए आदेश आने तक जारी रहेंगे। इनकी संभावित अंतिम तिथि 8 सितंबर मानी जा रही है।विनोद कुमार, नोडल अधिकारी, आईटीआई महेंद्रगढ़ ने बताया कि युवाओं को प्रशिक्षण का लाभ देने के लिए रविवार को भी संस्थान खुला रखा गया है।