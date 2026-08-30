Mahendragarh-Narnaul News: आईटीआई में दाखिले के लिए दो दिन बाकी, रविवार को भी खुलेगा संस्थान
रोहतक ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 12:54 AM IST
Updated Sun, 30 Aug 2026 12:54 AM IST
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महेंद्रगढ़। शहर स्थित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) में शनिवार को विभिन्न ट्रेडों में 11 युवाओं ने दाखिला लिया। एनसीवीटी ट्रेड में प्रवेश की अंतिम तिथि 31 अगस्त है। युवाओं की सुविधा को देखते हुए संस्थान रविवार को भी खुला रहेगा। अब छात्रों के पास दाखिले के लिए केवल दो दिन शेष हैं।
शनिवार को इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, ट्रैक्टर मैकेनिक, मशीनिस्ट और टीपीईएस समेत अन्य ट्रेडों में युवाओं ने प्रवेश लिया। संस्थान में अब कुछ ही सीटें खाली हैं। इन सीटों पर पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर दाखिला दिया जा रहा है। प्रवेश प्रक्रिया सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगी।
संस्थान के अधिकारियों ने युवाओं से अपील की है कि वे दाखिले के लिए अपने सभी मूल दस्तावेज और उनकी फोटोकॉपी साथ लेकर आएं। ऑनलाइन फीस जमा कराने के बाद प्रवेश प्रक्रिया पूरी की जा सकेगी। वहीं, एससीवीटी ट्रेडों में दाखिले नए आदेश आने तक जारी रहेंगे। इनकी संभावित अंतिम तिथि 8 सितंबर मानी जा रही है।
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विनोद कुमार, नोडल अधिकारी, आईटीआई महेंद्रगढ़ ने बताया कि युवाओं को प्रशिक्षण का लाभ देने के लिए रविवार को भी संस्थान खुला रखा गया है।
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शनिवार को इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, ट्रैक्टर मैकेनिक, मशीनिस्ट और टीपीईएस समेत अन्य ट्रेडों में युवाओं ने प्रवेश लिया। संस्थान में अब कुछ ही सीटें खाली हैं। इन सीटों पर पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर दाखिला दिया जा रहा है। प्रवेश प्रक्रिया सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगी।
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संस्थान के अधिकारियों ने युवाओं से अपील की है कि वे दाखिले के लिए अपने सभी मूल दस्तावेज और उनकी फोटोकॉपी साथ लेकर आएं। ऑनलाइन फीस जमा कराने के बाद प्रवेश प्रक्रिया पूरी की जा सकेगी। वहीं, एससीवीटी ट्रेडों में दाखिले नए आदेश आने तक जारी रहेंगे। इनकी संभावित अंतिम तिथि 8 सितंबर मानी जा रही है।
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विनोद कुमार, नोडल अधिकारी, आईटीआई महेंद्रगढ़ ने बताया कि युवाओं को प्रशिक्षण का लाभ देने के लिए रविवार को भी संस्थान खुला रखा गया है।