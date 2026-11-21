विज्ञापन

पोस्टमास्टर ब्रह्मप्रकाश ने बताया कि अभी तक आधार अपडेट का काम केवल एक काउंटर पर किया जा रहा था। इस कारण रोजाना आने वाले लोगों को अपनी बारी के लिए काफी देर इंतजार करना पड़ता था। एक ही काउंटर पर महिलाओं और पुरुषों की भीड़ होने से भी परेशानी होती थी। लोगों की सुविधा को देखते हुए अब दो काउंटर शुरू किए जा रहे हैं।उन्होंने बताया कि नई व्यवस्था से भीड़ कम होगी और आधार से जुड़े काम तेजी से पूरे हो सकेंगे। इससे महिलाओं को भी सुविधा मिलेगी।वहीं, फील्ड ऑफिसर हिम्मत सिंह ने बताया कि आधार अपडेट के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए डाक विभाग समय-समय पर अभियान चलाता है। स्कूलों में भी विशेष काउंटर लगाकर विद्यार्थियों के आधार कार्ड अपडेट किए जाते हैं, ताकि उन्हें इसके लिए डाकघर के चक्कर न लगाने पड़ें।