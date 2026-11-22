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संवाद न्यूज एजेंसीसोनीपत। मेहनत, लगन और लगातार अभ्यास के दम पर गांव कथूरा के युवा कबड्डी खिलाड़ी चिंटू ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। उसका चयन अंडर-20 फोर नेशंस जूनियर बॉयज कबड्डी कप 2026 के लिए भारतीय टीम में हुआ है। प्रतियोगिता 22-23 नवंबर तक नेपाल की राजधानी काठमांडू में आयोजित होगी।चिंटू पहली बार भारतीय जर्सी पहनकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। उसकी इस उपलब्धि से गांव कथूरा के साथ भारतीय खेल प्राधिकरण (साई), सोनीपत में भी खुशी का माहौल है।नेपाल की राजधानी काठमांडू में अंडर-20 फोर नेशंस जूनियर बॉयज कबड्डी कप शुरू होगा। प्रतियोगिता में भारतीय टीम भी हिस्सा लेगी। इस टीम में कथूरा के चिंटू को जगह मिली है। अब वह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए तैयार है।प्रतियोगिता में उसका प्रदर्शन भारतीय टीम के लिए अहम रहेगा। चिंटू के लिए यह उपलब्धि इसलिए भी खास है, क्योंकि वह पहली बार भारतीय टीम की जर्सी पहनकर देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। भारतीय रंगों में अंतरराष्ट्रीय मुकाबला खेलने का उनका सपना अब पूरा होने जा रहा है। इस उपलब्धि से उसके परिवार, गांव और खेल प्रशिक्षकों में उत्साह है।चिंटू ने महज 13 साल की उम्र में कबड्डी खेलना शुरू किया था। शुरुआत से ही उसकी रुचि इस खेल में रही। नियमित अभ्यास, अनुशासन और कड़ी मेहनत के दम पर उसने अपनी खेल प्रतिभा को निखारा। लगातार बेहतर प्रदर्शन करते हुए उसने अब भारतीय जूनियर टीम में जगह बनाने का मुकाम हासिल किया है।चिंटू की सफलता में भारतीय खेल प्राधिकरण (साई), सोनीपत के कबड्डी प्रशिक्षकों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। प्रशिक्षकों ने उसके चयन पर खुशी जताते हुए उसे बधाई दी और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए शुभकामनाएं दीं। संस्थान के खेल परिवार ने इसे खिलाड़ी की मेहनत और प्रशिक्षकों के समर्पण का परिणाम बताया। साई की कार्यकारी निदेशक ऋतु पथिक, प्रशिक्षकों और खेल प्रेमियों को उम्मीद है कि चिंटू काठमांडू में शानदार प्रदर्शन कर देश का नाम रोशन करेगा।