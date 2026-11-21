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महेंद्रगढ़। होटल पर खाना खाने गया आकोदा गांव निवासी नवीन संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया। वह 19 नवंबर की रात खेत में खाद डालने के बाद आकोदा बस स्टैंड स्थित एक होटल पर खाना खाने के लिए गया था लेकिन वापस घर नहीं लौटा। परिजनों ने उसकी तलाश रिश्तेदारियों और आसपास के क्षेत्रों में की लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। व्यक्ति के साथ उसकी मोटरसाइकिल भी गायब है। छोटे भाई विक्रमजीत ने पुलिस को शिकायत दी है। संवाद