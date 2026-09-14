Mahendragarh-Narnaul News: चोरी के दो आरोपी दबोचे, सात मोबाइल और आभूषण बरामद

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डीएसपी डॉ. कविता ने बताया कि 10 सितंबर को घर में चोरी की शिकायत मिली थी। शिकायतकर्ता के अनुसार रात के समय घर से दो चांदी की पायल, एक सोने की चेन, चार मोबाइल फोन और आठ हजार रुपये चोरी हुए थे। शिकायत पर केस दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू की।पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद तकनीकी और अन्य सूचनाओं के आधार पर कार्रवाई की। 11 सितंबर को दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया जहां से उन्हें एक दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया।आरोपियों की निशानदेही पर सात मोबाइल फोन, चार जोड़ी चांदी की पायल और दो जोड़ी चांदी की पैरों की चुटकी बरामद की गई। संदीप पर पहले से चार, जबकि आतिश पर चोरी के तीन मामले दर्ज हैं। संवाद