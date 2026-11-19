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ट्रैक्टर चालक अजीत सिंह ने बताया कि बुधवार को वह परिवार के पांच सदस्य सहित एक शादी समारोह के कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। लौटते वक्त सोहड़ा जाने के लिए लांबी जोहड़ी में नहर के पुल से गुजर रहे थे। इसी दौरान अचानक ट्रैक्टर अनियंत्रित हो गया और पुल से सीधे नहर में जा गिरा। घटना में वंशिका पुत्री अजीत और पिंकी मौत हो गई। अन्य तीन लोग घायल हैं। सतनाली थाना प्रभारी राकेश कुमार ने बताया कि दोनों शवों का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया।

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महेंद्रगढ़। सतनाली क्षेत्र में बुधवार को शादी समारोह से ट्रैक्टर पर लौट रहे एक ही परिवार के पांच लोग हादसे का शिकार हो गए। लांबी जोहड़ी में नहर के पुल से गुजरते समय ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर नहर में पलट गया। हादसे में वंशिका (6) और 40 वर्षीय पिंकी की डूबने से मौत हो गई अन्य तीन लोग घायल हो गए।