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Mahendragarh-Narnaul News: आज कनीना में 216 और महेंद्रगढ़ में 303 वकील करेंगे मतदान,

Thu, 10 Sep 2026 11:31 PM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 10 Sep 2026 11:31 PM IST
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Today, 216 lawyers in Kanina and 303 in Mahendragarh will cast their votes.
फोटो संख्या:51- बार एसोसिएशन चुनाव को लेकर तैयारी करता कर्मचारी--संवाद
महेंद्रगढ़/कनीना। कनीना और महेंद्रगढ़ बार एसोसिएशन के चुनाव की तैयारियां पूरी हो गई हैं। दोनों बार में 11 सितंबर को मतदान होगा। मतदान सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा। इसके तुरंत बाद मतगणना शुरू कर परिणाम घोषित किए जाएंगे।
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कनीना के चुनाव अधिकारी दिनेश कुमार ने बताया कि बार रूम में एक मतदान बूथ बनाया गया है। यहां 216 सदस्य मतदान करेंगे। प्रधान पद पर राकेश कुमार और देशबंधु के बीच सीधा मुकाबला होगा।
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उपप्रधान पद के लिए अखिल अग्रवाल और विरेंद्र जांगड़ा मैदान में हैं। वहीं भास्कर चौधरी सचिव पद पर निर्विरोध चुने गए हैं। प्रधान पद के दो अन्य उम्मीदवारों ने नामांकन वापस ले लिया है।
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महेंद्रगढ़ बार में प्रधान, उपप्रधान, महिला उपप्रधान, सचिव, सहसचिव और कोषाध्यक्ष पद के लिए चुनाव होगा। प्रधान पद पर अजनेश, राजेश कुमार लांबा और संदीप कुमार यादव आमने-सामने हैं।

महिला उपप्रधान पद पर सुनीता कुमारी, शशि बाला और शर्मिला यादव के बीच मुकाबला है। सामान्य उपप्रधान पद पर मनोज कुमार शर्मा और अंकित, सचिव पद पर पुष्पेंद्र सिंह और राहुल कौशिक मैदान में हैं। यहां 303 मतदाता मतदान करेंगे।
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