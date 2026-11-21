विज्ञापन

महेंद्रगढ़। चेक बाउंस मामले में अदालत से उद्घोषित व्यक्ति (पीओ) घोषित गांव खैरोली निवासी हंसराज को महेंद्रगढ़ पुलिस के पीओ स्टाफ ने गिरफ्तार कर लिया। पीओ स्टाफ प्रभारी रमेश कुमार के नेतृत्व में टीम ने 21 नवंबर को यह कार्रवाई की। पुलिस के अनुसार आरोपी के खिलाफ एनआई एक्ट के तहत मामला महेंद्रगढ़ अदालत में विचाराधीन था। अदालत ने पेशी के लिए उद्घोषणा जारी की थी, लेकिन वह निर्धारित समय में पेश नहीं हुआ। इसके बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की अदालत ने 17 अक्तूबर को उसे पीओ घोषित कर दिया था। पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार के निर्देश पर गिरफ्तारी की गई। संवाद