Mahendragarh-Narnaul News: आज से पांच सितंबर तक चार घंटे नहीं आएगी बिजली

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कनीना। 765 केवी ट्रांसमिशन लाइन के टावर निर्माण कार्य के चलते 30 अगस्त से पांच सितंबर तक 11 केवी चेलावास आरडीएस और 11 केवी मोहनपुर एपी फीडर की बिजली आपूर्ति रोजाना सुबह 9 से दोपहर 1 बजे तक बंद रहेगी। एसडीओ उमेश कुमार वर्मा ने बताया कि एम/एस पावरग्रिड वर्तमान ट्रांसमिशन लिमिटेड द्वारा निर्माण कार्य के लिए परमिट लिया जाएगा। सुरक्षा के मद्देनजर बिजली आपूर्ति बंद रखी जाएगी। उन्होंने उपभोक्ताओं से अपील की कि निर्धारित समय से पहले जरूरी कार्य निपटा लें और विभाग का सहयोग करें। कार्य पूरा होने के बाद आपूर्ति बहाल कर दी जाएगी। संवाद