फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Mahendragarh/Narnaul News ›   The woman filed a complaint at the police station regarding the viral

Mahendragarh-Narnaul News: वायरल वीडियो के मामले में महिला ने थाने में दी शिकायत

Sun, 20 Sep 2026 11:37 PM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 11:37 PM IST
विज्ञापन
The woman filed a complaint at the police station regarding the viral
नारनौल। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बॉयज की एक महिला अनुदेशिका ने वीडियो वायरल कर उनकी छवि खराब करने का आरोप लगाते हुए महिला थाना पुलिस को शिकायत दी है। शिकायत में वीडियो की जांच कर इसे तैयार करने और वायरल करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है।
विज्ञापन

शिकायतकर्ता के अनुसार, घटना वाले दिन उन्होंने कथित अनुशासनहीनता के कारण एक छात्र को कक्षा से बाहर किया था। आरोप है कि इसके कुछ घंटे बाद आईटीआई के किसी छात्र अथवा अन्य व्यक्ति ने विद्यार्थियों की भीड़ का वीडियो बनाकर उसमें कथित तौर पर एआई से तैयार आवाज जोड़ी और उसे वायरल कर दिया। शिकायत में कहा गया है कि वीडियो में एक महिला और पुरुष शिक्षक को लेकर आपत्तिजनक बातें कही गई हैं तथा इसे छात्र को कक्षा से बाहर किए जाने की घटना से जोड़ने का प्रयास किया गया, जबकि अनुदेशिका ने ऐसी किसी घटना से इन्कार किया है।
विज्ञापन

महिला अनुदेशिका ने शिकायत में कहा कि कथित वीडियो से उनकी सामाजिक एवं पेशेवर प्रतिष्ठा प्रभावित हुई है। उन्होंने वीडियो वायरल करने वाली कथित आईडी की जानकारी भी पुलिस को देने की बात कही है। घटना के दिन डायल-112 को सूचना देने का भी उल्लेख शिकायत में किया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed