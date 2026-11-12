Mahendragarh-Narnaul News: कृमि नाशक अभियान में 98 फीसदी लक्ष्य पूरा

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नारनौल। गांव बाछोद स्थित ज्ञान बूस्टर स्कूल में सिविल सर्जन डॉ. अशोक कुमार ने बच्चों को कृमिनाशक गोली खिलाकर राष्ट्रीय कृमि नाशक दिवस का शुभारंभ किया। अभियान के तहत 20 से 24 वर्ष की महिलाओं को भी आंगनबाड़ी केंद्रों पर दवाई दी गई। डॉ. अशोक कुमार ने बताया कि 1 से 19 वर्ष तक के बच्चों को सरकारी व निजी स्कूलों तथा आंगनबाड़ी केंद्रों में एलबेंडाजोल खिलाई जाएगी। छूटे लाभार्थियों को 19 नवंबर को मोप-अप दिवस पर दवाई दी जाएगी। उप सिविल सर्जन डॉ. पंकज यादव ने बताया कि जिले में 98 प्रतिशत लक्ष्य हासिल हुआ है। संवाद