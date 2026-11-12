Mahendragarh-Narnaul News: महंगे भाव के बीच चांदी के गहनों और धार्मिक वस्तुओं की खरीदारी तेज

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सर्राफा कारोबारी रोहताश सोनी के अनुसार चांदी का भाव करीब 1.93 लाख रुपये प्रति किलो और सोने का भाव 1.31 लाख रुपये प्रति तोला चल रहा है। इसके बावजूद विवाह समारोहों के लिए चांदी के नारियल, सिक्के, चुटकी, पाजेब और छल्ले खरीदे जा रहे हैं।इसके अलावा लक्ष्मी-गणेश की मूर्तियों, चांदी के बर्तनों और सजावटी वस्तुओं की भी मांग है। उन्होंने बताया कि बाजार में हाथ से तैयार और मशीन से बने दोनों तरह के उत्पाद उपलब्ध हैं लेकिन ग्राहक मशीन से तैयार आकर्षक डिजाइन वाली वस्तुओं को अधिक पसंद कर रहे हैं।इनकी फिनिशिंग और सुंदर डिजाइन लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। ग्राहक अपने बजट के अनुसार छोटी-बड़ी वस्तुएं खरीद रहे हैं। रोहताश सोनी ने बताया कि महेंद्रगढ़ शहर में करीब 50 सर्राफा दुकानें हैं।विवाह और अन्य शुभ कार्यों के लिए खरीदारी शुरू हो चुकी है। उनकी दुकान पर अब तक 28 ऑर्डर की बुकिंग हो चुकी है। आने वाले दिनों में मांग और बढ़ने की उम्मीद है।देवउठनी एकादशी से विवाह और मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो रही है। ऐसे में विवाह समारोहों के लिए चांदी के नारियल, सिक्के और अन्य शुभ वस्तुएं खरीदी जा रही हैं। चांदी के भाव बढ़ने के बावजूद परंपरा और शुभ कार्यों के चलते खरीदारी करनी पड़ रही है।-पूजा शर्मा, वार्ड 4............विवाह में उपहार देने और धार्मिक रस्मों के लिए चांदी के आभूषणों और वस्तुओं की मांग रहती है। बाजार में पहले के मुकाबले कई आकर्षक डिजाइन उपलब्ध हैं। लोग अपने बजट के अनुसार छोटी-बड़ी वस्तुएं खरीद सकते हैं।-नीरज, बधवाना