Mahendragarh-Narnaul News: दुकानदारों को अल्टीमेटम, सोमवार से हटेगा बाजारों का अतिक्रमण

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नगर पालिका प्रशासन ने दुकानदारों को निर्देश दिए हैं कि वे दुकानों के बाहर किए गए पक्के निर्माण को स्वयं हटा लें और बरामदों में रखा सामान भी अंदर कर लें। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अभियान के दौरान अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी।शहर के बाजारों में लंबे समय से दुकानदारों द्वारा दुकानों के बाहर सामान रखने और बरामदों पर कब्जा करने की शिकायतें मिल रही हैं। कई दुकानदारों ने निर्धारित सीमा से आगे तक सामान फैला रखा है। वहीं कुछ स्थानों पर पक्के निर्माण कर रास्तों को भी संकरा कर दिया गया है। इससे बाजार में खरीदारी करने आने वाले लोगों को परेशानी होती है। खासकर भीड़ के समय पैदल चलना मुश्किल हो जाता है और जाम की स्थिति बन जाती है।सोमवार से शुरू होने वाले अभियान को लेकर नगर पालिका ने दुकानदारों को पहले ही सूचित कर दिया है। मुनादी के माध्यम से उनसे बरामदों को खाली रखने और दुकानों के बाहर रखा सामान हटाने की अपील की गई है।नगर पालिका प्रधान रमेश सैनी ने बताया कि शहर में मुनादी करवाई जा रही है। सोमवार से कर्मचारियों को भेजकर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने दुकानदारों से अपील की कि वे अपना सामान निर्धारित स्थान पर रखें और बरामदों को खाली करें।