Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Mahendragarh/Narnaul News ›   Ultimatum to shopkeepers: Encroachments in markets to be removed starting Monday

Mahendragarh-Narnaul News: दुकानदारों को अल्टीमेटम, सोमवार से हटेगा बाजारों का अतिक्रमण

Thu, 12 Nov 2026 11:39 PM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 11:39 PM IST
विज्ञापन
Ultimatum to shopkeepers: Encroachments in markets to be removed starting Monday
महेंद्रगढ़। शहर के बाजारों और शॉपिंग कांप्लेक्स में बढ़ते अतिक्रमण को लेकर नगर पालिका प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है। सोमवार से शहर में अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू किया जाएगा। अभियान से पहले नगर पालिका की ओर से ई-रिक्शा के माध्यम से प्रमुख बाजारों और शॉपिंग कांप्लेक्स में मुनादी करवाई गई। इसमें दुकानदारों को अपने स्तर पर अतिक्रमण हटाने की चेतावनी दी गई है।
विज्ञापन

नगर पालिका प्रशासन ने दुकानदारों को निर्देश दिए हैं कि वे दुकानों के बाहर किए गए पक्के निर्माण को स्वयं हटा लें और बरामदों में रखा सामान भी अंदर कर लें। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अभियान के दौरान अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन

शहर के बाजारों में लंबे समय से दुकानदारों द्वारा दुकानों के बाहर सामान रखने और बरामदों पर कब्जा करने की शिकायतें मिल रही हैं। कई दुकानदारों ने निर्धारित सीमा से आगे तक सामान फैला रखा है। वहीं कुछ स्थानों पर पक्के निर्माण कर रास्तों को भी संकरा कर दिया गया है। इससे बाजार में खरीदारी करने आने वाले लोगों को परेशानी होती है। खासकर भीड़ के समय पैदल चलना मुश्किल हो जाता है और जाम की स्थिति बन जाती है।
विज्ञापन
विज्ञापन

मुनादी करवाकर दिया अंतिम अवसर
सोमवार से शुरू होने वाले अभियान को लेकर नगर पालिका ने दुकानदारों को पहले ही सूचित कर दिया है। मुनादी के माध्यम से उनसे बरामदों को खाली रखने और दुकानों के बाहर रखा सामान हटाने की अपील की गई है।

दुकानदार खुद हटाएं अतिक्रमण : रमेश सैनी
नगर पालिका प्रधान रमेश सैनी ने बताया कि शहर में मुनादी करवाई जा रही है। सोमवार से कर्मचारियों को भेजकर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने दुकानदारों से अपील की कि वे अपना सामान निर्धारित स्थान पर रखें और बरामदों को खाली करें।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed