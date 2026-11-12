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Mahendragarh-Narnaul News: आज बिजली बिल संबंधी समस्याओं के लिए लगेगा शिविर

Thu, 12 Nov 2026 11:38 PM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 11:38 PM IST
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A camp will be held today to address issues related to electricity bills.
नारनौल। सिंघाना रोड स्थित कार्यकारी अभियंता कार्यालय में 13 नवंबर को सुबह 10 से 11 बजे तक बिजली उपभोक्ताओं के लिए शिविर लगाया जाएगा। इसमें 50 हजार रुपये तक के बिजली बिलों से संबंधित समस्याएं दर्ज करवाई जा सकेंगी। कार्यकारी अभियंता शिवराज सिंह ने बताया कि उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए प्रत्येक शुक्रवार को कार्य दिवस पर शिविर आयोजित किया जाता है। संवाद
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