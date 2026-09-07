Mahendragarh-Narnaul News: सखी सहेली परिवार ने हर्षोल्लास से मनाया नंद उत्सव, भजनों पर झूमीं महिलाएं
रोहतक ब्यूरो
Updated Mon, 07 Sep 2026 11:37 PM IST
Updated Mon, 07 Sep 2026 11:37 PM IST
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नारनौल। सखी सहेली परिवार ने नंद उत्सव का बड़े ही हर्षोल्लास और भक्ति भाव के साथ आयोजन किया। नंदोत्सव का शुभारंभ मुख्य यजमान संदीप शुक्ला एवं महक शुक्ला ने लड्डू गोपाल जी की पूजा-अर्चना और अभिषेक के साथ किया। इसके बाद सखी सहेली परिवार की महिलाओं ने भगवान श्रीकृष्ण के जन्म की खुशी में बधाई गीत गाए और नंद उत्सव की परंपरा अनुसार दही-मक्खन की मटकी फोड़ कर उत्सव मनाया।
इस दौरान महिलाओं ने एक से बढ़कर एक भजनों पर नृत्य कर माहौल को कृष्णमय बना दिया। सखियों ने जबरदस्त जुगलबंदी, मनोरंजक सवाल जवाब के बाद बधाई गीत गाकर एक दूसरे को नंदोत्सव की बधाई दी। महक शुक्ला ने सभी सखियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि भगवान श्रीकृष्ण का आशीर्वाद सभी पर बना रहे और इसी तरह हम सभी धार्मिक आयोजनों के माध्यम से जुड़े रहें। अंत में प्रसाद वितरण के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ।
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इस दौरान महिलाओं ने एक से बढ़कर एक भजनों पर नृत्य कर माहौल को कृष्णमय बना दिया। सखियों ने जबरदस्त जुगलबंदी, मनोरंजक सवाल जवाब के बाद बधाई गीत गाकर एक दूसरे को नंदोत्सव की बधाई दी। महक शुक्ला ने सभी सखियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि भगवान श्रीकृष्ण का आशीर्वाद सभी पर बना रहे और इसी तरह हम सभी धार्मिक आयोजनों के माध्यम से जुड़े रहें। अंत में प्रसाद वितरण के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ।
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