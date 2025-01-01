Mahendragarh-Narnaul News: रिटायरमेंट के बाद भी जारी है ज्ञान बांटने का सफर

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अध्यापन के दौरान उन्होंने हजारों विद्यार्थियों को शिक्षा देकर बेहतर नागरिक बनाने में योगदान दिया। अब वे पत्रकारिता, साहित्य, कविता और सामाजिक मंचों के माध्यम से लोगों में जागरूकता फैलाने का काम कर रहे हैं। क्षेत्र की समस्याओं को उठाने के साथ वे युवाओं को संस्कार और सामाजिक जिम्मेदारी से जोड़ने का प्रयास करते हैं।वर्तमान में डॉ. वर्मा झुग्गियों में रहने वाले गरीब बच्चों को निशुल्क पढ़ा रहे हैं। वे बच्चों को किताबें, कॉपियां और खेल सामग्री भी उपलब्ध कराते हैं। साथ ही पौधरोपण के जरिये पर्यावरण संरक्षण का संदेश दे रहे हैं।उनकी साहित्यिक रचनाएं आकाशवाणी पर प्रसारित हो चुकी हैं। इसके अलावा उन्हें शान-ए-भारत सम्मान, जय हिंद ह्यूमैनिटी अवॉर्ड, महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला राष्ट्रीय अवॉर्ड और हरियाणा गौरव पत्रकारिता सम्मान जैसे कई प्रतिष्ठित सम्मानों से नवाजा जा चुका है।