Mahendragarh-Narnaul News: बच्चों ने सिनेमा हॉल में देखी फिल्म, चेहरे पर आई मुस्कान
रोहतक ब्यूरो
Updated Mon, 07 Sep 2026 12:00 AM IST
Updated Mon, 07 Sep 2026 12:00 AM IST
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नारनौल। स्लम एरिया टैलेंट संस्था की ओर से आर्थिक रूप से वंचित बच्चों के लिए विशेष फिल्म शो आयोजित किया गया। बच्चों ने सिनेमा हॉल में बड़े पर्दे पर ‘हनुमान अंश’ फिल्म का आनंद लिया। यह अवसर दिग्विजय सिंह के सहयोग से संभव हुआ। उनके समर्थन से बच्चों को बिना किसी आर्थिक चिंता के फिल्म देखने का मौका मिला। संस्था के संस्थापक हनी गुप्ता ने कहा कि संस्था का उद्देश्य बच्चों को शिक्षा के साथ खुशियां और नए अवसर देना है। इस दौरान अत्तर सिंह, सचिन, आरती, रेणु और यशु मौजूद रहे। संवाद
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