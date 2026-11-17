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यह बात जजपा के जिला अध्यक्ष राजकुमार खातोद ने मंगलवार को पत्रकारवार्ता में कही। उन्होंने बताया कि पार्टी का नौवां स्थापना दिवस इस रैली के रूप में मनाया जाएगा।खातोद ने कहा कि महेंद्रगढ़ में प्रदेश स्तरीय रैली आयोजित करने का फैसला कार्यकर्ताओं के आग्रह पर लिया गया है। अहीरवाल में भाजपा अपना मजबूत गढ़ होने का दावा करती है लेकिन जजपा इस सोच को चुनौती देगी। रैली के माध्यम से पार्टी जनता के सामने अपना एजेंडा रखेगी और संगठन को मजबूत करेगी।हलका अध्यक्ष नरेश द्वारका ने बताया कि रैली की तैयारियों को लेकर 24 नवंबर को दोपहर 2 बजे महेंद्रगढ़ की यादव धर्मशाला में जिलास्तरीय कार्यकर्ता बैठक होगी।इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अजय सिंह चौटाला, पूर्व उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला और प्रदेश अध्यक्ष बृज शर्मा सहित वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि महेंद्रगढ़, नारनौल, अटेली और नांगल चौधरी में हलका स्तर पर जनसंपर्क अभियान चलाए जा रहे हैं।पत्रकारों के सवाल पर पार्टी नेताओं ने माना कि जिले में फिलहाल जजपा का कोई विधायक नहीं है। हालांकि उन्होंने कहा कि पार्टी के पास चुनाव जीतने की क्षमता रखने वाले कई कार्यकर्ता हैं। रैली के जरिए नए लोगों को संगठन से जोड़ने और अहीरवाल में पार्टी की राजनीतिक पकड़ मजबूत करने का प्रयास किया जाएगा।रैली से पहले होंगे ये कार्यक्रम- 20 नवंबर: नारनौल में जनसंपर्क कार्यक्रम।- 22 नवंबर: अटेली हलके में कार्यक्रम।- 24 नवंबर: यादव धर्मशाला, महेंद्रगढ़ में जिला स्तरीय कार्यकर्ता बैठक, दोपहर दो बजे।- 6 दिसंबर: महेंद्रगढ़ कॉलेज ग्राउंड में नौवां स्थापना दिवस एवं जन अधिकार रैली।