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लोगों का कहना है कि जब तक अभयारण्य तैयार नहीं होता, तब तक वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए। उनका सुझाव है कि नदी क्षेत्र में वन क्षेत्र विकसित कर चारों ओर चाहरदीवारी बनाई जाए और बेसहारा पशुओं को वहां रखा जाए। वहां पीने के पानी और चारे का इंतजाम भी हो, ताकि शहर के लोग अपनी इच्छा से पशुओं के लिए भोजन पहुंचा सकें।लोगों ने विधायक से चाहरदीवारी और पानी की व्यवस्था कराने की मांग की है। उनका आरोप है कि अधिकारी और जनप्रतिनिधि आश्वासन तो देते हैं लेकिन जमीन पर स्थायी व्यवस्था नजर नहीं आती।शहर में पशुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है जिससे खतरा हो रहा है। अगर गोवंश को शहर के पास अलग आश्रय मिले तो शहर पशु-मुक्त होगा और लोग भी सुरक्षित रहेंगे।शहर के बाहरी क्षेत्र में नदी और वन क्षेत्र खाली पड़ा है। वहां चाहरदीवारी करके आवारा गोवंश के लिए आवास बनाया जा सकता है। इसमें कोई खास काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।...................गोशाला जाते समय कई बार सड़कों पर गोवंश आक्रामक दिखते हैं जिससे हादसे का डर रहता है। गोशाला जाने वाले लोग बाहर भी चारा डाल सकते हैं, ताकि शहर में भीड़ न हो।........हादसे रोकने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था नदी या वन क्षेत्र में हो सकती है। प्रशासन या विधायक को इसके लिए कदम उठाना चाहिए, ताकि लोगों को राहत मिले।-महेश सैनी, वार्ड-8वर्जन:वैकल्पिक व्यवस्था नदी क्षेत्र में हो सकती है लेकिन इसके लिए प्रशासन और नागरिकों का एकमत होना जरूरी है। विधायक कंवर सिंह ने समय दिया है। अगर उसमें कोई दिक्कत होती है तो नदी क्षेत्र में वैकल्पिक व्यवस्था करने का प्रयास किया जाएगा।