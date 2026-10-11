Mahendragarh-Narnaul News: कैलाश को उठा लाया अहंकारी लंकापति, शिव ने प्रसन्न होकर दी चंद्रहास तलवार

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श्रीआदर्श रामलीला कमेटी के रंगमंच पर दिग्विजय लीला का प्रभावशाली मंचन किया गया। कलाकारों ने दमदार संवादों और सशक्त अभिनय से रावण के पराक्रम और अहंकार को जीवंत कर दिया।रावण की भूमिका में राहुल यादव, कुंभकर्ण में कर्म खन्ना, विभीषण में केशव सैनी और ब्रह्मा में मुकेश सैनी ने तपस्या के प्रसंग को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। 15 वर्षीय मानव यादव ने वेदमती बनकर खूब तालियां बटोरीं। नंदी बने भगवान सैनी, भगवान शंकर बने पंकज सैनी, मेघनाद बने चेतन यादव, पृथ्वी की भूमिका में अमित सोनी और भगवान विष्णु के किरदार में सुरेश गोस्वामी ने भी सराहनीय अभिनय किया।मुख्य अतिथि सरपंच अमित मास्टर और अध्यक्षता कर रहे सरपंच मुकेश सोनी ने कमेटी को 11-11 हजार रुपये की सहयोग राशि भेंट की। कमेटी ने दोनों अतिथियों को फूलमालाओं से स्वागत कर स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया।इस अवसर पर कमेटी प्रधान सुरेंद्र बंटी, गोविंद सैनी, जुगल किशोर राजस्थानी, दीपू सिंगला, राजेंद्र शर्मा और विजय फूलवाला सहित कमेटी के सदस्य व कलाकार मौजूद रहे।