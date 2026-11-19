विज्ञापन



यजमान परिवारों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विश्व कल्याण की कामना की। आचार्य नरेंद्र दत्त आर्य ने यज्ञ की महिमा बताते हुए सभी से प्रतिदिन यज्ञ करने का आह्वान किया। इस अवसर पर अनेक वैदिक विद्वान रहे। संवाद

विज्ञापन

कनीना। वेद मंदिर धनौंदा में आर्य समाज के तत्वावधान में चतुर्थ अथर्ववेद पारायण महायज्ञ एवं वार्षिक आर्य सम्मेलन का वैदिक विधि-विधान से शुभारंभ हुआ। पांच दिवसीय महायज्ञ का उद्घाटन मुख्य अतिथि समाजसेवी नेताजी अतरलाल ने यजमानों के साथ आहुति देकर किया। यज्ञ के ब्रह्मा बिजनौर से आए आचार्य नरेंद्र दत्त आर्य रहे।