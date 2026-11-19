Mahendragarh-Narnaul News: रेल सेवाओं का किया अस्थायी विस्तार
रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 19 Nov 2026 10:52 PM IST
Updated Thu, 19 Nov 2026 10:52 PM IST
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देवउठनी एकादशी पर बढ़ने वाली यात्रियों की भीड़ को देखते हुए उत्तर पश्चिम रेलवे ने रेवाड़ी-सीकर-रेवाड़ी रेलसेवा का ढेहर का बालाजी (जयपुर) तक अस्थायी विस्तार किया है। इससे महेंद्रगढ़, कनीना, सतनाली और लोहारू क्षेत्र के यात्रियों को जयपुर जाने की अतिरिक्त सुविधा मिलेगी।
मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन के अनुसार गाड़ी संख्या 54804 रेवाड़ी से 19 से 21 नवंबर तक तीन ट्रिप चलेगी। यह दोपहर 3:10 बजे रवाना होकर रात 11:05 बजे ढेहर का बालाजी पहुंचेगी। वापसी में गाड़ी संख्या 54805 वहां से 20 से 22 नवंबर तक सुबह 4:35 बजे रवाना होकर दोपहर 12:30 बजे रेवाड़ी पहुंचेगी।
सीकर के बाद ट्रेन पिलसाना, रींगस और चौमूं सामोद होते हुए जयपुर पहुंचेगी। रेवाड़ी-सीकर के बीच समय-सारणी में कोई बदलाव नहीं किया गया है। शादी और धार्मिक आयोजनों के सीजन में इस सुविधा से यात्रियों को राहत मिलेगी।
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मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन के अनुसार गाड़ी संख्या 54804 रेवाड़ी से 19 से 21 नवंबर तक तीन ट्रिप चलेगी। यह दोपहर 3:10 बजे रवाना होकर रात 11:05 बजे ढेहर का बालाजी पहुंचेगी। वापसी में गाड़ी संख्या 54805 वहां से 20 से 22 नवंबर तक सुबह 4:35 बजे रवाना होकर दोपहर 12:30 बजे रेवाड़ी पहुंचेगी।
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सीकर के बाद ट्रेन पिलसाना, रींगस और चौमूं सामोद होते हुए जयपुर पहुंचेगी। रेवाड़ी-सीकर के बीच समय-सारणी में कोई बदलाव नहीं किया गया है। शादी और धार्मिक आयोजनों के सीजन में इस सुविधा से यात्रियों को राहत मिलेगी।
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