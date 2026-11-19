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मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन के अनुसार गाड़ी संख्या 54804 रेवाड़ी से 19 से 21 नवंबर तक तीन ट्रिप चलेगी। यह दोपहर 3:10 बजे रवाना होकर रात 11:05 बजे ढेहर का बालाजी पहुंचेगी। वापसी में गाड़ी संख्या 54805 वहां से 20 से 22 नवंबर तक सुबह 4:35 बजे रवाना होकर दोपहर 12:30 बजे रेवाड़ी पहुंचेगी।सीकर के बाद ट्रेन पिलसाना, रींगस और चौमूं सामोद होते हुए जयपुर पहुंचेगी। रेवाड़ी-सीकर के बीच समय-सारणी में कोई बदलाव नहीं किया गया है। शादी और धार्मिक आयोजनों के सीजन में इस सुविधा से यात्रियों को राहत मिलेगी।