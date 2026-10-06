शिक्षक केवल विषय का ज्ञान नहीं, संस्कार भी देते हैं : संजय

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ट्रस्ट के संस्थापक एवं अध्यक्ष डॉ. संजय शर्मा ने कहा कि शिक्षक के प्रति कृतज्ञता केवल धन्यवाद देने तक सीमित नहीं है। यह उन संस्कारों और मूल्यों के प्रति सम्मान है, जो समाज और राष्ट्र के भविष्य को मजबूत बनाते हैं। शिक्षक विद्यार्थियों को पढ़ाने के साथ उनके चरित्र और व्यक्तित्व को भी आकार देते हैं।कार्यक्रम संयोजक एवं ट्रस्टी डॉ. जितेंद्र भारद्वाज ने कहा कि शिक्षक केवल पाठ्यक्रम पूरा कराने वाला व्यक्ति नहीं, बल्कि विद्यार्थियों के व्यक्तित्व, सोच और चरित्र को दिशा देने वाला मार्गदर्शक है। उनके विचार और संस्कार कई पीढ़ियों को प्रभावित करते हैं।ट्रस्टी भीमसेन शर्मा ने कहा कि शिक्षकों के योगदान को केवल एक दिन तक सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि उनके प्रति हमेशा सम्मान और सहयोग का भाव होना चाहिए।कार्यक्रम में कॉलेज के विभागाध्यक्ष, शिक्षक, स्टाफ सदस्य और ट्रस्ट के पदाधिकारी मौजूद रहे।