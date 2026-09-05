Mahendragarh-Narnaul News: शिक्षकों को स्मृति-चिह्न देकर किया सम्मानित
रोहतक ब्यूरो
Updated Sat, 05 Sep 2026 11:08 PM IST
Updated Sat, 05 Sep 2026 11:08 PM IST
विज्ञापन
महेंद्रगढ़। राजकीय माध्यमिक विद्यालय सिसोठ में मिशन जनसेवा समिति एवं ग्राम पंचायत के संयुक्त तत्वावधान में शिक्षक दिवस पर सम्मान समारोह आयोजित किया गया। सरपंच वीरेंद्र कुमार ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की, जबकि संचालन समिति अध्यक्ष मुकेश चौहान ने किया।
सेवानिवृत्त हेडमास्टर बलबीर सिंह, प्रवक्ता नित्यानंद सिसोठिया, वेदप्रकाश आर्य सहित विद्यालय के शिक्षकों को स्मृति-चिह्न देकर सम्मानित किया गया। नव-चयनित असिस्टेंट प्रोफेसर विपिन कुमार जाखड़ व कंप्यूटर साइंस प्रवक्ता रवि कुमार को भी बधाई दी गई। सेवानिवृत्त इंस्पेक्टर धीरेपाल यादव ने विद्यालय में कूलर लगाने के लिए 11 हजार रुपये की सहयोग राशि दी। संवाद
विज्ञापन
सेवानिवृत्त हेडमास्टर बलबीर सिंह, प्रवक्ता नित्यानंद सिसोठिया, वेदप्रकाश आर्य सहित विद्यालय के शिक्षकों को स्मृति-चिह्न देकर सम्मानित किया गया। नव-चयनित असिस्टेंट प्रोफेसर विपिन कुमार जाखड़ व कंप्यूटर साइंस प्रवक्ता रवि कुमार को भी बधाई दी गई। सेवानिवृत्त इंस्पेक्टर धीरेपाल यादव ने विद्यालय में कूलर लगाने के लिए 11 हजार रुपये की सहयोग राशि दी। संवाद
विज्ञापन