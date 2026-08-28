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Mahendragarh-Narnaul News: एसयूसीआई कम्युनिस्ट ने महंगाई पर जताई चिंता

Fri, 28 Aug 2026 11:56 PM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Fri, 28 Aug 2026 11:56 PM IST
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SUCI Communist expressed concern over inflation
नारनौल। एसयूसीआई कम्युनिस्ट ने देश में बढ़ती महंगाई पर गहरी चिंता व्यक्त की है। पार्टी ने सरकार की नीतियों को पूंजीपतियों के हित में बताया है। राज्य सचिव राजेंद्र सिंह ने रसोई गैस, चीनी, दवाइयों और इलाज के बढ़ते दामों को सरकार की जनविरोधी नीतियों का परिणाम बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि ये नीतियां पूंजीपति कंपनियों को फायदा पहुंचा रही हैं। राजेंद्र सिंह ने एथनॉल उत्पादन का भी जिक्र किया, जिसमें गन्ने का उपयोग होता है। उनके अनुसार, गन्ने के उपयोग से चीनी की कमी हो रही है, जिससे पूंजीपति मुनाफा कमा रहे हैं। संवाद
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