Mahendragarh-Narnaul News: महेंद्रगढ़ की सड़कें बनीं संकरी गलियां, अतिक्रमण से बढ़ा जाम

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सब्जी मंडी रोड, सिनेमा रोड, रेलवे रोड और परशुराम चौक पर सबसे अधिक परेशानी बनी रहती है। बड़े वाहनों को अतिक्रमण के कारण निकलने में दिक्कत होती है। वहीं जाम लगने पर बाइक सवारों को गलियों का सहारा लेना पड़ता है।शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की सड़कें करीब 30 से 35 फीट चौड़ी हैं लेकिन दुकानों के बाहर सामान और सड़क पर खड़े वाहनों के कारण इनकी चौड़ाई काफी कम हो जाती है। कई ग्राहक खरीदारी के दौरान अपने वाहन सड़क पर ही खड़े कर देते हैं और लंबे समय तक वापस नहीं आते। इससे दूसरे वाहन चालकों की परेशानी बढ़ जाती है।दोपहर के समय स्थिति और गंभीर हो जाती है। स्कूलों की छुट्टी के दौरान सैकड़ों स्कूली वाहन सड़कों पर पहुंचते हैं, जिससे जाम बढ़ जाता है। लोगों के अनुसार पांच मिनट का रास्ता तय करने में भी कई बार आधा घंटा लग जाता है।इन मार्गों पर ज्यादा परेशानीसिनेमा रोड, सब्जी मंडी रोड, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मसानी चौक, आईटीआई रोड, सीएसडी कैंटीन के सामने, 11 हट्टा बाजार, परशुराम चौक से मसानी चौक, रेलवे रोड और ब्रह्मचारी रोड पर अतिक्रमण के कारण दिनभर जाम की स्थिति बनी रहती है।- वर्जन:शहरवासियों की ओर से लगातार शिकायतें मिल रही हैं। साथ ही अतिक्रमण के स्थाई समाधान को लेकर भी योजना तैयार की जाएगी। शहर में जहां भी अतिक्रमण अधिक है वहां पर अतिक्रमण हटाया जाएगा।