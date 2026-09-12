Mahendragarh-Narnaul News: सोमदेव बने भाजपा के जिला सह मीडिया प्रभारी

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नारनौल। भारतीय जनता पार्टी ने संगठन को और अधिक मजबूत एवं सक्रिय बनाने के लिए सोमदेव शर्मा को जिला सह मीडिया प्रभारी नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति पर पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने खुशी जताते हुए बधाई दी। सोमदेव शर्मा ने नियुक्ति के लिए पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, जिला अध्यक्ष डॉ. यतेंद्र राव व जिला मीडिया प्रभारी विकास अग्रवाल का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि पार्टी ने उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी है, उसका वे पूरी निष्ठा, ईमानदारी और समर्पण के साथ निर्वहन करेंगे। संवाद