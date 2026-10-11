Mahendragarh-Narnaul News: सखियों संग आईं सीता, सामने खड़े थे राम, फुलवारी में हुआ पहला मिलन

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भगवान नारायण सेवा संस्था की ओर से श्री कृष्णा ड्रामेटिक क्लब, अनाज मंडी के मंच पर आयोजित रामलीला के तीसरे दिन शुक्रवार रात सुबाहु-मारीच वध, अहिल्या उद्धार, फुलवारी और जनक संदेश की लीलाओं का मंचन किया गया। कलाकारों के जीवंत अभिनय ने दर्शकों को भावविभोर कर दिया।रामलीला प्रवक्ता सुरेंद्र जैन ने बताया कि मुख्य अतिथि बृजमोहन गर्ग और प्रेमचंद गुलाटी ने गणेश पूजन और रिबन काटकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया।लीला में इससे पहले दिखाया गया कि ताड़का वध की खबर मिलने पर सुबाहु और मारीच श्रीराम-लक्ष्मण से युद्ध करने पहुंचे। युद्ध में सुबाहु मारा गया, जबकि मारीच भाग गया। इसके बाद श्रीराम ने अपने चरणों का स्पर्श कर गौतम ऋषि के श्राप से पत्थर बनी अहिल्या का उद्धार किया। आगे राजा जनक की ओर से सीता स्वयंवर का निमंत्रण पहुंचने का प्रसंग प्रस्तुत किया गया।श्रीराम की भूमिका ध्रुव वर्मा, लक्ष्मण की कनिष्क कोहली, मारीच की महावीर, सुबाहु की जगदीश बिल्ला और अहिल्या की भूमिका सतीश बेदी ने निभाई। मंच संचालन भारत भूषण तायल ने किया। इस अवसर पर रामलीला कमेटी के प्रभारी दयानंद सैनी सहित संस्था के सदस्य मौजूद रहे।