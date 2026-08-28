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Mahendragarh-Narnaul News: मायके पहुंचीं बहनें, राखियों से सजी भाइयों की कलाइयां

Fri, 28 Aug 2026 11:46 PM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Fri, 28 Aug 2026 11:46 PM IST
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Sisters reached their parents' home, brothers' wrists adorned with Rakhi
फोटो नंबर-20अपने नन्हें भाई की कलाई पर राखी बांधती बहन। संवाद
नारनौल। भाई-बहन के प्रेम का पर्व रक्षाबंधन शुक्रवार को शहर में हर्षोल्लास से मनाया गया। बहनों ने भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर उनकी लंबी उम्र और खुशहाली की कामना की। भाइयों ने भी बहनों को उपहार देकर रक्षा का संकल्प लिया। सुबह से ही बहनों का मायके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। बाजारों में राखी, मिठाई और उपहार की दुकानों पर भीड़ रही। वहीं बहनों की आवाजाही बढ़ने से महावीर चौक, महेंद्रगढ़ रोड, रेवाड़ी रोड, सिंघाना रोड और होंडा चौक सहित प्रमुख मार्गों पर यातायात का दबाव बढ़ गया। संवाद
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