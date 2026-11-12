Mahendragarh-Narnaul News: पानी का बिल भरने के लिए लिंक खोलते ही क्रेडिट कार्ड से उड़ाए 1.04 लाख

विज्ञापन

पुलिस को दी शिकायत में बाबूलाल ने बताया कि वह मानेसर की एक निजी कंपनी में नौकरी करता है। छह नवंबर को उसने अपने दोस्त अमल गिरी का पानी का बिल भरने के लिए मोबाइल पर आए लिंक को खोला था। लिंक खोलते ही उसके मोबाइल में एक एपीके फाइल डाउनलोड हो गई।इसके कुछ सेकंड बाद ही उसके कोटक महिंद्रा बैंक के क्रेडिट कार्ड से 44,389.09 और 59,862.33 रुपये कटने के मैसेज आए। दोनों ट्रांजेक्शन उसने नहीं किए थे। धोखाधड़ी का पता चलते ही उसने सभी कार्ड ब्लॉक करवाकर बैंक खाता भी बंद करवा दिया। पीड़ित ने पुलिस से रकम वापस दिलाने और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है।