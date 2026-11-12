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Mahendragarh-Narnaul News: जिलास्तरीय बाल दिवस समारोह 18 को

Thu, 12 Nov 2026 11:45 PM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 11:45 PM IST
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District-level Children's Day celebration on the 18th
नारनौल। जिला स्तरीय बाल दिवस एवं पारितोषिक वितरण समारोह अब 18 नवंबर को आयोजित किया जाएगा। पहले यह समारोह 14 नवंबर को बाल भवन में आयोजित होना था। जिला बाल कल्याण अधिकारी ने बताया कि हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद् चंडीगढ़ के निर्देशों पर तिथि में परिवर्तन किया गया है। समारोह में कई प्रतियोगिताओं के विजेता को पुरस्कृत किया जाएगा। संवाद
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