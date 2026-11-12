Mahendragarh-Narnaul News: दिव्यांग की गुहार पर एसडीएम ने दिखाई तत्परता

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शिविर में गांव डिगरोता निवासी दिव्यांग राकेश ने इलेक्ट्रिक ट्राइसाइकिल उपलब्ध करवाने की मांग रखी। इस पर एसडीएम ने जिला रेडक्रॉस के कर्मचारी को जल्द ट्राइसाइकिल उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए।एसडीएम योगेश सैनी ने कहा कि आमजन की समस्याओं का समय पर समाधान करना प्रशासन की प्राथमिकता है। समाधान शिविर का उद्देश्य अधिकारियों और जनता के बीच सीधा संवाद स्थापित करना है, ताकि लोगों को अपनी शिकायतों के लिए अलग-अलग कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें।शिविर में परिवार पहचान पत्र, समाज कल्याण पेंशन, राशन कार्ड, बिजली, पानी, सड़क, गली निर्माण और अवैध निर्माण से जुड़ी शिकायतें भी सामने आईं। एसडीएम ने अधिकारियों को सभी शिकायतों का प्राथमिकता से निपटारा करने को कहा।इस अवसर पर रोडवेज महाप्रबंधक देवदत्त, सहायक रोजगार अधिकारी जितेंद्र सिंह, नायब तहसीलदार बिजेंद्र सिंह सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।