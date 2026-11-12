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Mahendragarh-Narnaul News: गांव बेवल में कांग्रेस चौपाल 14 को

Thu, 12 Nov 2026 11:45 PM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 11:45 PM IST
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Congress Chaupal organized under Save the Country campaign
मंडी अटेली। गांव बेवल में 14 नवंबर को वोट बचाओ-देश बचाओ अभियान के तहत कांग्रेस चौपाल का आयोजन किया जाएगा। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष सुमेर सिंह यादव ने बताया कि कार्यक्रम सुबह 10:30 बजे ठाकुर जी मंदिर के सामने स्थित चौक पर होगा। मुख्य अतिथि के रूप में हरियाणा कांग्रेस प्रभारी संजय दत्त, प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह, जिला प्रभारी जगदीश यादव, पूर्व सीपीएस अनीता यादव, जिला अध्यक्ष सत्यवीर यादव झुकिया व किसान कांग्रेस के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर कृष्ण राव शिरकत करेंगे। उन्होंने बताया कि अभियान का उद्देश्य मताधिकार के प्रति जागरूक करना व चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता के लिए आवाज बुलंद करना है। संवाद
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