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मंडी अटेली। श्री कृष्ण बाल गोपाल गोशाला बिहाली में गो अष्टमी का पर्व श्रद्धा व उल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर गोशाला परिसर में हवन-पूजन किया गया। श्रद्धालुओं ने गो माता की पूजा-अर्चना कर सुख-समृद्धि की कामना की और गो सेवा का संकल्प लिया। इसके बाद गो माता को चारा खिलाया गया और प्रसाद वितरण किया गया। गोशाला प्रबंधन ने कहा कि गो सेवा ही सच्ची सेवा है व सभी को समय-समय पर गोशाला में पहुंचकर गो सेवा में सहयोग करना चाहिए। संवाद