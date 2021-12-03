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Mahendragarh-Narnaul News: आत्मरक्षा प्रशिक्षण से बढ़ेगा आत्मविश्वास

Fri, 23 Oct 2026 12:02 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Fri, 23 Oct 2026 12:02 AM IST
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Self-defense training will boost self-confidence.
महेंद्रगढ़। राजकीय महिला महाविद्यालय में छात्राओं को आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी और सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से आयोजित आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर का दसवां दिन पूरा हुआ। कराटे ब्लैक बेल्ट कोच लोकेश सैनी ने छात्राओं को हमले, पकड़ने, धक्का देने और सार्वजनिक स्थानों पर छेड़छाड़ जैसी परिस्थितियों से बचाव के व्यावहारिक तरीके सिखाए। उन्होंने बस और ट्रेन में यात्रा के दौरान सतर्क रहने तथा जरूरत पड़ने पर मदद मांगने की जानकारी दी। महिला प्रकोष्ठ अधिकारी डॉ. मिथिलेश यादव ने संतुलित आहार, पर्याप्त पानी, स्वस्थ दिनचर्या, अनुशासन और सकारात्मक सोच के महत्व पर प्रकाश डाला। संवाद
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