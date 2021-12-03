फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Mahendragarh/Narnaul News ›   Now, retired electricity department employees and ITI-qualified youth will take charge.

Mahendragarh-Narnaul News: अब सेवानिवृत्त बिजली कर्मचारी व आईटीआई पास आउट युवा संभालेंगे कमान

Fri, 23 Oct 2026 12:06 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Fri, 23 Oct 2026 12:06 AM IST
विज्ञापन
Now, retired electricity department employees and ITI-qualified youth will take charge.
नारनौल। बिजली कर्मचारियों की हड़ताल के मद्देनजर डीसी ने अनुपमा अंजली ने वीरवार को लघु सचिवालय में पुलिस अधीक्षक दीपक व बिजली निगम के अधिकारियों के साथ बैठक कर रणनीति तैयार की।
विज्ञापन

बैठक में उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि हड़ताल के दौरान सेवानिवृत्त बिजली कर्मचारियों व आईटीआई के इलेक्ट्रिकल ट्रेड के पास आउट बच्चों से काम लिया जाए। बैठक में डीसी ने स्पष्ट किया कि जिले के सभी बिजली घरों और बिजली ढांचे की सुरक्षा के लिए पर्याप्त संख्या में सुरक्षाकर्मी तैनात रहेंगे।
विज्ञापन

उन्होंने बताया कि बिजली संबंधी किसी भी समस्या की स्थिति में नागरिक कंट्रोल रूम के लैंडलाइन नंबर 01282-294277 व मोबाइल नंबर 8059888214 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त नारनौल स्थित सिटी टू के मोबाइल नंबर 8059888005 पर भी सूचना दी जा सकती है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed