Mahendragarh-Narnaul News: अब सेवानिवृत्त बिजली कर्मचारी व आईटीआई पास आउट युवा संभालेंगे कमान

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बैठक में उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि हड़ताल के दौरान सेवानिवृत्त बिजली कर्मचारियों व आईटीआई के इलेक्ट्रिकल ट्रेड के पास आउट बच्चों से काम लिया जाए। बैठक में डीसी ने स्पष्ट किया कि जिले के सभी बिजली घरों और बिजली ढांचे की सुरक्षा के लिए पर्याप्त संख्या में सुरक्षाकर्मी तैनात रहेंगे।उन्होंने बताया कि बिजली संबंधी किसी भी समस्या की स्थिति में नागरिक कंट्रोल रूम के लैंडलाइन नंबर 01282-294277 व मोबाइल नंबर 8059888214 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त नारनौल स्थित सिटी टू के मोबाइल नंबर 8059888005 पर भी सूचना दी जा सकती है। संवाद