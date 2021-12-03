Mahendragarh-Narnaul News: खाद्य सुरक्षा टीम ने भरे 24 नमूने, घी के 3 फेल

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आरती राव ने कहा कि त्योहारों के दौरान लोगों को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाना सरकार की प्राथमिकता है। मिलावट करने या गुणवत्ता से समझौता करने वालों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने खाद्य सुरक्षा विभाग को बाजार में बिकने वाले खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता पर लगातार नजर रखने के निर्देश दिए हैं।अभियान के तहत लिए गए 24 नमूनों में से अब तक पांच की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई है। इनमें घी का एक नमूना असुरक्षित और दो नमूने सबस्टैंडर्ड पाए गए हैं, जबकि दो नमूने निर्धारित मानकों पर खरे उतरे हैं। शेष 19 नमूनों की रिपोर्ट आना बाकी है। संवाद