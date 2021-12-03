Mahendragarh-Narnaul News: एसडीएम ने की राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील

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कनीना। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर बुधवार को 68-अटेली विधानसभा क्षेत्र में विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता एसडीएम डॉ. जितेंद्र सिंह ने की। बैठक में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और बीएलओ-1 के साथ मतदाता सूची से जुड़े प्रपत्र संख्या 9, 10, 11ए और 11बी साझा किए गए। अधिकारियों ने इन प्रपत्रों पर अब तक की गई कार्रवाई की जानकारी दी। बैठक में पुनरीक्षण के तहत दावे, आपत्तियों और नोटिस चरण की प्रगति पर भी चर्चा हुई। एसडीएम ने सभी अधिकारियों, बीएलओ और राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि पुनरीक्षण कार्य निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से पूरा किया जाए। उन्होंने सभी के सहयोग के लिए आभार जताया। संवाद