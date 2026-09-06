Mahendragarh-Narnaul News: एशियन गेम्स में जिले की सान्या दिखाएंगी दम

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जींद। जापान में होने वाले 20वें एशियाई खेलों के लिए भारतीय एथलेटिक्स महासंघ (एएफआई) ने 77 सदस्यीय दल का ऐलान किया है। इसमें 34 पुरुष और 43 महिला एथलीट शामिल हैं। एशियन गेम्स-2026 का आयोजन आइची-नगोया में 19 सितंबर से चार अक्तूबर तक होगा।महेंद्रगढ़ की सान्या यादव चक्का फेंक स्पर्धा में दमखम दिखाएंगी। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की ग्रीवेंस कमेटी के सदस्य राजकुमार मिटान ने बताया कि भारतीय दल हांगझोऊ एशियन गेम्स में जीते गए 29 पदकों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ने के लक्ष्य के साथ मैदान में उतरेगा। खिलाड़ियों से इस बार पिछले प्रदर्शन से बेहतर प्रदर्शन करते हुए अधिक पदक जीतने की उम्मीद है। संवाद